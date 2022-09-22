Ротенберг о сборной на Кубке мира без флага и гимна: «Мифическая информация. ФХР готова и хочет принимать участие в организации»

назвал мифической информацию касательно участия сборной России в Кубке мира.

Ранее сообщалось, что российские игроки могут сыграть на турнире без флага и гимна.

«Нам сейчас нужна официальная информация. Мы готовы играть, это важный турнир. Но деталей пока никаких нет. Когда они появятся, то будем обсуждать все с Национальной хоккейной лигой. Сейчас говорить об этом преждевременно. Информация, которая распространяется сейчас, мифическая.

ФХР готова и хочет принимать участие в организации. Так было бы правильно. Но игроки НХЛ юридически находятся под контролем профсоюза лиги. Все карты в их руках.

Разрешим ли мы им использовать нейминг сборной России? Для этого нужны переговоры. На них мы и выразим свою позицию», – сказал первый вице-президент ФХР.

Если Россия сыграет на Кубке мира-2024 – это будет единственный топ-турнир для русского спорта и последний для нынешних звезд НХЛ

ФХР не будет иметь отношения к Кубку мира, на турнире сыграют только россияне из НХЛ. Брылин может возглавить команду («Матч ТВ»)