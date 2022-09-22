Ротенберг о Суперсерии-72: «Мы все учимся на богатейшем опыте советских мастеров, перенимаем их знания, на их победах воспитываем молодежь»

высказался о Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады.

«Огромное уважение и низкий поклон нашим легендам нашего хоккея – Владиславу Александровичу Третьяку, Борису Петровичу Михайлову, Александру Николаевичу Мальцеву и всем-всем участникам незабываемой Суперсерии-72. Невероятная честь – находиться рядом с вами и вместе вспоминать события 50-летней давности, те матчи, которые изменили мировой хоккей.

Было очень интересно и полезно послушать ваши рассказы об игре, узнать, что вам говорили тренеры в раздевалке после побед и поражений. Молодое поколение должно больше общаться с нашими ветеранами. Связь поколений – важнейшая вещь, так как без прошлого не бывает будущего.

Мы все учимся на богатейшем опыте советских мастеров, перенимаем их знания, на их победах воспитываем молодежь. Преклоняюсь перед всеми великими хоккеистами, которые сегодня еще раз объединились в дружную, крепкую, по-настоящему легендарную команду!» – написал первый вице-президент ФХР.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.