Сафонов о поражении «Ак Барса»: «Спартак» выиграл больше единоборств, активнее бежал в контратаку. Мы сыграли неправильно»

Илья Сафонов подвел итоги матча против (0:2).

– Почему соперник оказался сильнее?

– Все в мелочах – «Спартак» выиграл чуть больше единоборств, активнее бежал в контратаку, сильнее хотел. Значит, мы сыграли неправильно.

– В первом периоде вы играли активно, во втором моменты кончились. Соперник успокоил вас?

– Я бы не сказал, нужно в каждом матче играть все три периода на максимуме.

– Отмененная шайба вашей тройки могла повлиять на состояние команды?

– Ведя в счете, нам было бы намного проще морально, и ноги бы быстрее бежали. Но это жизнь, игра, бывает, что отменяют голы. Поэтому не нужно обращать на это внимание и работать дальше, забивать снова.

– Спустя год вы снова вышли в составе звена с и , которое проявило себя в седьмом матче финала Востока. Как ощущалось взаимодействие на льду? Вы были активны и забросили единственную шайбу.

– Ощущалось неплохо, особо не успели еще вспомнить те наработки. В каких-то моментах можно было и получше сыграть, нет предела совершенству. Один гол, и то незасчитанный, это мало.

Если нас оставят в таком сочетании, мы будем добавлять, сыгрываться в каждом матче и показывать яркий, зрелищный, и самое главное результативный хоккей.

– В конце третьего периода вы могли бросать в пустые ворота, но шайба скакнула перед крюком. Возможно было забить в той ситуации?

– Задним числом всегда легко рассуждать, кто-то мог попасть, но так сложилось. Значит, похожу на бейсбол, может, научусь попадать по таким шайбам, – сказал нападающий .