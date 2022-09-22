Галиев после 0:2 от «Спартака»: «В этом сезоне на «Ак Барс» давит все. Мы должны забить этот мусорный гол. Дальше, думаю, пойдет»

высказался после поражения «Ак Барса» от (0:2).

– Много было моментов у чужих ворот, не забили – в чем причина?

– Команда нашего уровня не должна позволять себе так играть, много ошибок в средней и своей зонах.

– Два противоположных результата в Москве и Казани. Что получилось в той игре и не удалось в этом матче?

– Там мы контролировали шайбу, бросали, лезли на пятак, забивали голы, а в этой игре ничего такого не было.

– Команда до сих пор не может забросить в большинстве. Это как-то давит на игроков?

– Вы должны понимать, что в этом сезоне на нас давит все. Только через работу все придет. Мы должны забросить этот мусорный гол, дальше, думаю, пойдет.

А так, терпения и тренерскому штабу, и болельщикам. Непозволительно так играть в большинстве, – сказал нападающий .