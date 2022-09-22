Галиев после 0:2 от «Спартака»: «В этом сезоне на «Ак Барс» давит все. Мы должны забить этот мусорный гол. Дальше, думаю, пойдет»

Теги Ак Барс Спартак КХЛ Станислав Галиев Хоккей

Станислав Галиев высказался после поражения «Ак Барса» от «Спартака» (0:2).

– Много было моментов у чужих ворот, не забили – в чем причина?

– Команда нашего уровня не должна позволять себе так играть, много ошибок в средней и своей зонах.

– Два противоположных результата в Москве и Казани. Что получилось в той игре и не удалось в этом матче?

– Там мы контролировали шайбу, бросали, лезли на пятак, забивали голы, а в этой игре ничего такого не было.

– Команда до сих пор не может забросить в большинстве. Это как-то давит на игроков?

– Вы должны понимать, что в этом сезоне на нас давит все. Только через работу все придет. Мы должны забросить этот мусорный гол, дальше, думаю, пойдет.

А так, терпения и тренерскому штабу, и болельщикам. Непозволительно так играть в большинстве, – сказал нападающий «Ак Барса».

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