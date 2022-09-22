Форвард «Ак Барса» Тарасов о 0:2 от «Спартака»: «Вратарь нас тащил, а сами мы – ноль сегодня»

Даниил Тарасов оценил поражение «Ак Барса» от (0:2).

– Что именно не получилось у вашей команды сегодня?

– Это мы завтра разберем, думаю, потому что на горячую голову тяжело говорить, что не получилось. Ноль голов – как можно выиграть игру? Мало создавали на самом деле, не знаю, были ли у нас хорошие моменты сегодня. Вратарь [Билялов] нас тащил, а сами мы – ноль сегодня.

– Как вы себя ощущали после пропущенных матчей?

– Физически чувствовал себя неплохо. Да, где-то потерял ритм, потому что четыре матча не играл. Пытался помочь команде энергией, движением, но мы бегали туда-сюда, много оборонялись, мало играли с шайбой. Наверное, поэтому ноль забили звеном и пропустили в конце. Будем завтра разбирать и смотреть, что произошло.

– Ощущалось, что против вашего звена «Спартак» играл особенно плотно?

– Не сказал бы. Мне кажется, вся их команда сегодня играла хорошо, не как в Москве. Там мы их переиграли уверенно, а сегодня был другой сценарий.

– Был ли недонастрой на игру?

– Нет, и утром все хорошо было, и прямо перед игрой – были эмоции, движение. Но мы один матч проводим хорошо, а две – как сегодня. Сезон длинный, будем исправлять, – сказал нападающий .