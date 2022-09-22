Миронов о победе «Спартака»: «Выполнили план – использовали две ошибки «Ак Барса» и удержали счет»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:0).

«Хорошая игра была все 60 минут, хороший противник, отличная команда. После прошлого поражения мы сделали работу над ошибками, разобрали некоторые моменты, чтобы улучшить нашу игру. Ребята были заряжены приехать и взять реванш. Выполнили план на матч, сделали все на пять с плюсом – использовали две ошибки соперника и удержали счет.

Отмененный гол? Наши специалисты наверху сработали хорошо, все шло к тому, что гол засчитают. Мы успели взять просмотр, там клюшка игрока закрутила Красикова. Ребята после отмены гола почувствовали уверенность, стали играть агрессивно и старались поймать соперника на ошибке. Два раза это получилось, что привело к итоговому результату.

Что касается Савикова, он хорошо проявил себя в концовке прошлого сезона. Знаем, что он старается, хорошо начинает атаку, быстрое и легкое катание. Рассчитываем на него, пока он оправдывает наше доверие.

У нас помимо него есть Чибриков, Свечков, мы даем развиваться молодёжи. Понятно, что игры тяжелые, но через такие матчи они набираются опыта», – сказал .