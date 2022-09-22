Галлан о Кравцове: «Сказал ему: «Возможность есть, но ты должен использовать ее. Хотим, чтобы ты был хорошим игроком в нашей команде»

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Жерар Галлан поделился мнением о Виталии Кравцове.

«Он приложил большие усилия, чтобы приехать сюда, усердно работать и делать то, что нужно для нашей команды.

Я немного поговорил с ним около месяца назад, и я просто сказал ему: «Возможность есть. Мы хотим, чтобы ты был хорошим игроком в нашей команде, но ты должен использовать эту возможность. Мы ничего не дадим [просто так]. Ты видел, как наша команда играла в прошлом году. Это то, чего мы ожидаем от каждого игрока».

Отзывы о нем, которые я получил, были очень положительными», – сказал главный тренер «Рейнджерс».

Кравцов начнет предсезонную подготовку в звене с Панариным и Трочеком

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