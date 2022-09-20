Кит Йэндл завершил карьеру. Защитник установил рекорд НХЛ по матчам подряд без пропусков – 989

Теги Рейнджерс Филадельфия Флорида Аризона Фил Кессел Кит Йэндл НХЛ Дуг Джарвис Хоккей

Кит Йэндл завершил карьеру, игрок установил рекорд НХЛ по матчам подряд без пропусков – 989.

36-летний защитник объявил об этом в подкасте Spittin’ Chiclets.

Йэндл является действующим рекордсменом НХЛ по числу матчей подряд без пропусков в регулярных чемпионатах («железным человеком»). 

Он не пропустил ни одной игры в период с 22 марта 2009 года по 2 апреля 2022 года (серия прервалась, когда игрока оставили в запасе) и превзошел достижение Дуга Джарвиса (964 матча), продержавшееся с 1987 года.

В новом сезоне рекорд может побить Фил Кессел из «Вегаса» (982 матча на сегодня). 

Всего в НХЛ на счету Йэндла 1109 матчей за «Финикс» / «Аризону», «Рейнджерс», «Флориду» и «Филадельфию», в них он набрал 619 (103+516) очков. 

В Кубке Стэнли провел 58 игр и набрал 36 (6+30) баллов. 

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