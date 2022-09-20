«Рейнджерс» обменяли Нильса Лундквиста в «Даллас» на выборы в 1-м и 4-м раундах драфта

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«Рейнджерс» обменяли Нильса Лундквиста в «Даллас» на выборы в 1-м и 4-м раундах драфта.

Пики 1-го раунда драфта НХЛ-2023 и 4-го раунда драфта НХЛ-2025 являются условными. 

Если выбор в 1-м раунде в 2023 году попадет в топ-10, то останется за «Далласом», а «Рейнджерс» достанется выбор «Старс» в 1-м раунде драфта НХЛ-2024. 

Если 22-летний защитник наберет в сумме 55 или более очков за 2 следующих регулярных чемпионата, то пик 4-го раунда будет повышен до 3-го на том же драфте. 

Швед ранее попросил руководство клуба из Нью-Йорка обменять его и отказался приезжать в тренировочный лагерь. 

По словам агента игрока Клода Лемье, желание покинуть клуб появилось у Лундквиста в январе, когда «Рейнджерс» отправили его в АХЛ, вызвав оттуда Брэйдена Шнайдера

20-летний канадец занял место Нильса в третьей паре обороны команды. 

В прошлом сезоне Лундквист провел 25 матчей за «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) очка при полезности «плюс 4».

У защитника, выбранного под 28-м номером на драфте НХЛ-2018, остается еще 2 года по контракту новичка. 

Отметим, что ранее Лундквист установил рекорд шведской лиги по числу очков для защитников в возрасте до 21 года (78 в 166 матчах). 

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