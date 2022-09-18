Нильс Лундквист попросил «Рейнджерс» обменять его. Игрок не приедет в тренировочный лагерь

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Защитник Нильс Лундквист попросил «Рейнджерс» обменять его. 

Агент 22-летнего шведа Клод Лемье сообщил, что игрок не приедет в тренировочный лагерь команды. Он будет оставаться в Швеции, пока клуб не совершит сделку. 

По словам Лемье, желание покинуть клуб появилось у Лундквиста в январе, когда «Рейнджерс» отправили его в АХЛ, вызвав оттуда Брэйдена Шнайдера

20-летний канадец занял место Нильса в третьей паре обороны команды. 

В прошлом сезоне Лундквист провел 25 матчей за «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) очка при полезности «плюс 4».

У хоккеиста действует контракт новичка с кэпхитом 925 тысяч долларов.

Отметим, что ранее он установил рекорд шведской лиги по числу очков для защитников в возрасте до 21 года (78 в 166 матчах). 

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