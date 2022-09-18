Нильс Лундквист попросил «Рейнджерс» обменять его. Игрок не приедет в тренировочный лагерь

Защитник Нильс Лундквист попросил «Рейнджерс» обменять его.
Агент 22-летнего шведа Клод Лемье сообщил, что игрок не приедет в тренировочный лагерь команды. Он будет оставаться в Швеции, пока клуб не совершит сделку.
По словам Лемье, желание покинуть клуб появилось у Лундквиста в январе, когда «Рейнджерс» отправили его в АХЛ, вызвав оттуда Брэйдена Шнайдера.
20-летний канадец занял место Нильса в третьей паре обороны команды.
В прошлом сезоне Лундквист провел 25 матчей за «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 4 (1+3) очка при полезности «плюс 4».
У хоккеиста действует контракт новичка с кэпхитом 925 тысяч долларов.
Отметим, что ранее он установил рекорд шведской лиги по числу очков для защитников в возрасте до 21 года (78 в 166 матчах).