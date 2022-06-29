Давыдов раскритиковал интервью Жамнова: «Показалось, что профессия тренера ему не очень интересна. Оживился, лишь жалуясь на прессу»

раскритиковал главного тренера сборной России Алексея Жамнова.

– Недавно прочитал интервью Жамнова, он почему-то с какой-то иронией прокомментировал тренерский совет и честно сказал, что доклад он даже не готовил – а просто ответил на заданные ему вопросы.

Это нарушение наших традиций. Начиная с Тарасова, детальнейший разбор выступления сборной на тренерских советах – это одно из главных условий развития национального хоккея. К этим советам относились со священным трепетом, спрос был максимальный.

И вообще последнее интервью Жамнова меня разочаровало.

– Что конкретно?

– Мне показалось, что профессия тренера не очень интересна Алексею. Иначе как объяснить тот факт, что Жамнов не выразил желания тренировать , в котором в академии он сейчас работает и в котором при всем уважении к новичку Борису Миронову тренерская позиция – не самая сильная.

За плечами у Алексея в роли главного тренера лишь десяток матчей – Евротура в Москве и Олимпиады в Пекине. Если ты хочешь быть первым тренером страны, то проявляй амбиции, учись, работай! Но нет – ничего этого не увидел, Алексей в тени.

Да и вообще Алексей во время интервью оживился лишь раз, когда начал жаловаться на прессу.

– Не по делу?

– Почему, по делу. Мне самому не нравится, что о хоккее наши журналисты в газетах пишут мало, в основном идет разбор каких-то скандалов. Но тут многое зависит и от самих тренеров – воспитывайте прессу, давайте ей хоккейные факты, учите игре!

Тарасов, Тихонов, Чернышев, Юрзинов старались поднимать журналистов до своего уровня, приоткрывали им двери в мир большого хоккея – в том числе своими докладами. А сегодня наши тренеры даже после главного турнира четырехлетия не способны сделать доклад и отмалчиваются по другим важнейшим поводам. Это меня больше всего беспокоит, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

«Просили на Олимпиаде играть в тот же хоккей, что на Кубке Первого канала». Жамнову задали все главные вопросы о Пекине-2022