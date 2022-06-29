Давыдов раскритиковал интервью Жамнова: «Показалось, что профессия тренера ему не очень интересна. Оживился, лишь жалуясь на прессу»

Теги Спартак Сборная России по хоккею Виктор Тихонов Виталий Давыдов Владимир Юрзинов Алексей Жамнов КХЛ Анатолий Тарасов Аркадий Чернышев Хоккей

Виталий Давыдов раскритиковал главного тренера сборной России Алексея Жамнова. 

– Недавно прочитал интервью Жамнова, он почему-то с какой-то иронией прокомментировал тренерский совет и честно сказал, что доклад он даже не готовил – а просто ответил на заданные ему вопросы.

Это нарушение наших традиций. Начиная с Тарасова, детальнейший разбор выступления сборной на тренерских советах – это одно из главных условий развития национального хоккея. К этим советам относились со священным трепетом, спрос был максимальный.

И вообще последнее интервью Жамнова меня разочаровало.

– Что конкретно?

– Мне показалось, что профессия тренера не очень интересна Алексею. Иначе как объяснить тот факт, что Жамнов не выразил желания тренировать  «Спартак», в котором в академии он сейчас работает и в котором при всем уважении к новичку Борису Миронову тренерская позиция – не самая сильная. 

За плечами у Алексея в роли главного тренера лишь десяток матчей – Евротура в Москве и Олимпиады в Пекине. Если ты хочешь быть первым тренером страны, то проявляй амбиции, учись, работай! Но нет – ничего этого не увидел, Алексей в тени.

Да и вообще Алексей во время интервью оживился лишь раз, когда начал жаловаться на прессу. 

– Не по делу?

– Почему, по делу. Мне самому не нравится, что о хоккее наши журналисты в газетах пишут мало, в основном идет разбор каких-то скандалов. Но тут многое зависит и от самих тренеров – воспитывайте прессу, давайте ей хоккейные факты, учите игре!

Тарасов, Тихонов, Чернышев, Юрзинов старались поднимать журналистов до своего уровня, приоткрывали им двери в мир большого хоккея – в том числе своими докладами. А сегодня наши тренеры даже после главного турнира четырехлетия не способны сделать доклад и отмалчиваются по другим важнейшим поводам. Это меня больше всего беспокоит, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

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