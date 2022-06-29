Давыдов о КХЛ: «Мы, ветераны, активнее и по-спортивному злее, чем молодежь в руководстве. Нужны реформы, но у нас тишина»

обвинил руководство КХЛ в пассивности и отсутствии реформ.

– Реформа КХЛ с разделением на дивизион сильных и середняков не прошла, хотя вы сравнили ее с глотком свежего воздуха в нашем хоккее. Сюрприз?

– Мне иногда кажется, что мы, ветераны, активнее и по-спортивному злее, чем наша молодежь в руководстве лигой. Все прекрасно понимают, что российскому клубному хоккею нужны реформы, особенно в период изоляции, но пока у нас тишина. Хотя идею о том, что ведущие клубы должны чаще встречаться между собой, воспринимаю как правильную.

Чуть ли не реформой называют возможное введение перекрестного плей-офф, но, на мой взгляд, это из истории «что в лоб, что по лбу». Да, шажок вперед, но маленький.

– В прессе была и негативная оценка реформы КХЛ.

– Так не все сразу разобрались, кто-то посчитал, что КХЛ разбивается на две лиги, но это совсем не так.

Насколько понимаю, идея реформы возникла после выступления главного тренера сборной России Алексея Жамнова на тренерском совете, который объяснил незрелищную игру сборной России в Пекине уровнем КХЛ.

Где-то с нашим «динамовским» воспитанником соглашусь. Но странно то, что Жамнов так и не выступил по проекту реформы, не поддержал ее. Надеялся, что наш хоккей воспитан на традициях Тарасова, Чернышева, Тихонова, Юрзинова, которые были идеологами развития игры, предлагали и защищали реформы. Вижу, что эти традиции мы, к сожалению, теряем, – сказал Давыдов.

Давыдов раскритиковал интервью Жамнова: «Показалось, что профессия тренера ему не очень интересна. Оживился, лишь жалуясь на прессу»

Карандин упрекнул КХЛ в вялости: «Мы обязаны проводить внутреннюю мобилизацию. Но пока единственная «реформа» от лиги – возвращение осужденного Буше»