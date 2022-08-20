Виталий Давыдов: «Жамнову нужно забыть эксперименты Пекина и собрать на турнире в Москве лучших. Играть не в «бей-беги», а в исторический для нашей школы хоккей»

считает, что России надо возвращать свои хоккейные традиции.

– Каким видите выход из стилевого тупика в нашем хоккее?

– У меня есть надежда на , где собраны такие мастера, как Шипачев, Радулов, Кагарлицкий или Зарипов, которые способны задать в КХЛ новую моду. Состав у Казани роскошный, чемпионский. Праздник для тренера!

Также в такой ситуации наш хоккей может вытянуть сборная России. В этом сезоне у нее только один турнир – декабрьский в Москве. Леше Жамнову нужно забыть эксперименты Пекина и собрать в Москве всех лучших. И играть не в «бей-беги», а в исторический для нашей школы хоккей.

Нам надо возвращать свои традиции. Хватит ненавидеть шайбу – обязаны вновь ее полюбить! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Давыдов о КХЛ: «В отличие от лучших команд НХЛ, мы не дорожим шайбой, пуляем ее в сторону ворот и там копаем. Я это называю дворовым хоккеем»