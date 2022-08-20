Виталий Давыдов: «Жамнову нужно забыть эксперименты Пекина и собрать на турнире в Москве лучших. Играть не в «бей-беги», а в исторический для нашей школы хоккей»

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею Данис Зарипов Дмитрий Кагарлицкий Виталий Давыдов Алексей Жамнов Александр Радулов Кубок Первого канала КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Виталий Давыдов считает, что России надо возвращать свои хоккейные традиции.

– Каким видите выход из стилевого тупика в нашем хоккее?

– У меня есть надежда на «Ак Барс», где собраны такие мастера, как Шипачев, Радулов, Кагарлицкий или Зарипов, которые способны задать в КХЛ новую моду. Состав у Казани роскошный, чемпионский. Праздник для тренера!

Также в такой ситуации наш хоккей может вытянуть сборная России. В этом сезоне у нее только один турнир – декабрьский в Москве. Леше Жамнову нужно забыть эксперименты Пекина и собрать в Москве всех лучших. И играть не в «бей-беги», а в исторический для нашей школы хоккей.

Нам надо возвращать свои традиции. Хватит ненавидеть шайбу – обязаны вновь ее полюбить! – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Давыдов о КХЛ: «В отличие от лучших команд НХЛ, мы не дорожим шайбой, пуляем ее в сторону ворот и там копаем. Я это называю дворовым хоккеем»

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