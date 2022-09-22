высказался о защитнике .

— Сейчас лучший защитник мира — Макар. Вы тоже атакующий защитник. Что думаете о стиле своего коллеги из «Колорадо»?

— Макар — ролевая модель для всех атакующих защитников. Он на льду показывает то, на что другие не способны. Он просто меняет игру, причем здорово действует и в обороне, и в нападении.

Когда у тебя есть такой игрок, любая команда будет выступать гораздо лучше. Смотрю игру Макара и стараюсь делать такие же вещи на площадке, как и он, – сказал защитник московского .