«Макар — ролевая модель для всех атакующих защитников. На льду показывает то, на что другие не способны». Менелл об игроке «Колорадо»

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Бреннан Менелл высказался о защитнике «Колорадо» Кэйле Макаре.

— Сейчас лучший защитник мира — Макар. Вы тоже атакующий защитник. Что думаете о стиле своего коллеги из «Колорадо»?

— Макар — ролевая модель для всех атакующих защитников. Он на льду показывает то, на что другие не способны. Он просто меняет игру, причем здорово действует и в обороне, и в нападении.

Когда у тебя есть такой игрок, любая команда будет выступать гораздо лучше. Смотрю игру Макара и стараюсь делать такие же вещи на площадке, как и он, – сказал защитник московского «Динамо».

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