Гуляев о Макаре: «Слежу за ним, впечатляет катание и видение площадки. У него 2-3-4 варианта для передачи – это почерк большого мастера»

Михаил Гуляев рассказал, что берет пример с защитника .

– Раньше считалось, что защитнику трудно себя проявить, быть по-настоящему заметным. Но за последние три года два «Конн Смайт Трофи» доставались Виктору Хедману и Кэйлу Макару. Вас это обнадеживает?

– Конечно, это радует! Я слежу за Макаром. В России и Америке, наверное, немного разный хоккей. Там защитникам чуть больше позволяют в атаке. У нас не так часто можно подключаться. Хорошо, что ярких заметных защитников все больше и больше.

– Что невероятное в игре Макара вам бросается в глаза?

– Катание, в первую очередь. Второе - это видение площадки. К нему пришла шайба – у него есть два, три, четыре варианта для передачи. Это почерк большого мастера, когда голова работает как компьютер, просчитывая варианты развития атаки. Ну и броски у Макара не слабенькие. Он не сильно высокий, зато юркий.

– Алексей Кудашов недавно сказал, что для всех команд сейчас ориентир – «Колорадо». Значит ли это, что для всех защитников ролевая модель – Макар?

– За всех не скажу. Для меня – да. Но у одного одна задача на площадке, у другого – другая. Кому-то нужно на себя шайбу ловить, построже в обороне играть. Раз Макар сейчас на виду, это не значит, что все должны копировать его игру. Да и не у всех получится, – сказал защитник .