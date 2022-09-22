Гатиятулин о 3:4 с «Торпедо»: «Наступили на те же грабли – невынужденные ошибки, неправильная игра в средней зоне»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:4).

«Понимали, какая предстоит игра. Разбирали соперника, готовились. Неплохо провели первый период, во втором наступили опять на те же грабли – невынужденные ошибки, потери, неправильная игра в средней зоне. Соперник нас за это наказал.

В третьем периоде перешли на игру в три звена. Моменты были, чтобы сравнять счет, но в завершении немного не хватило.

Долго не могли нанеси бросок в створ ворот «Торпедо»? Мы не просим игроков бросать ради статистики. Но соглашусь: совсем улучшать моменты тоже не надо. Нужно искать момент для броска и идти на ворота, чтобы добивать, выгрызать эти шайбы.

Плохая реализация большинства? Не только в большинстве надо реализовывать моменты, чтобы добиваться положительного результата», – сказал .