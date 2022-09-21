Дорофеев о «Тракторе»: «О моем развитии шли одни разговоры, а на деле получилось совсем другое»

высказался касательно ухода из «Трактора».

В январе 2021 года нападающий расторг контракт с клубом.

– Права в на вас принадлежат «Трактору». Из Челябинска не было предложений – вернуться играть в команду или обменять вас в другой клуб?

– Лично мне по этому поводу не звонили. Из «Трактора» общались с агентом, но я не могу точно сказать о чем.

– Что тогда не получилось в «Тракторе»?

– У меня не получилось проявить себя должным образом.

– В за не хотелось играть?

– Меня отправили в ВХЛ, и я там играл – не вопрос. Но по поводу моего развития шли одни разговоры, в которых мне должны были дать шанс в КХЛ, а на деле получилось совсем другое. И мы с агентом решили, почему бы не попробовать свои силы за океаном.

– С главным тренером «Трактора» Анваром Гатиятулиным было общение на этот счет?

– С ним никакого общения не было, – сказал нападающий системы .

Анвар Гатиятулин: «Давали Дорофееву возможности, но он не был сильнее игроков «Трактора»