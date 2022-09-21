Дорофеев о «Тракторе»: «О моем развитии шли одни разговоры, а на деле получилось совсем другое»

Павел Дорофеев высказался касательно ухода из «Трактора».
В январе 2021 года нападающий расторг контракт с клубом.
– Права в КХЛ на вас принадлежат «Трактору». Из Челябинска не было предложений – вернуться играть в команду или обменять вас в другой клуб?
– Лично мне по этому поводу не звонили. Из «Трактора» общались с агентом, но я не могу точно сказать о чем.
– Что тогда не получилось в «Тракторе»?
– У меня не получилось проявить себя должным образом.
– В ВХЛ за «Челмет» не хотелось играть?
– Меня отправили в ВХЛ, и я там играл – не вопрос. Но по поводу моего развития шли одни разговоры, в которых мне должны были дать шанс в КХЛ, а на деле получилось совсем другое. И мы с агентом решили, почему бы не попробовать свои силы за океаном.
– С главным тренером «Трактора» Анваром Гатиятулиным было общение на этот счет?
– С ним никакого общения не было, – сказал нападающий системы «Вегаса».
Анвар Гатиятулин: «Давали Дорофееву возможности, но он не был сильнее игроков «Трактора»