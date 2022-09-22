Никитин о 2:1 с «Витязем»: «Забили рабочие голы и выиграли за счет этого. Были заряжены на черновую работу»

Главный тренер подвел итоги матча с (2:1).

«Тяжелая игра. Забили рабочие голы и выиграли за счет этого. Были шероховатости в плане ведения игры. Когда ведешь в счете, не нужно рисковать, нужно замедлять игру. Где-то в этом нам не хватает опыта, будем работать. Победы дадут понимание, в каком направлении мы движемся.

Игры с «Витязем» были плюс-минус одинаковыми. Все игры тяжелые. В первом матче им повезло, во втором — нам. Сегодня нам не то что повезло, просто мы были заряжены на черновую работу», – сказал .