Никитин о 2:1 с «Витязем»: «Забили рабочие голы и выиграли за счет этого. Были заряжены на черновую работу»

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Главный тренер «Локомотива» подвел итоги матча с «Витязем» (2:1).

«Тяжелая игра. Забили рабочие голы и выиграли за счет этого. Были шероховатости в плане ведения игры. Когда ведешь в счете, не нужно рисковать, нужно замедлять игру. Где-то в этом нам не хватает опыта, будем работать. Победы дадут понимание, в каком направлении мы движемся.

Игры с «Витязем» были плюс-минус одинаковыми. Все игры тяжелые. В первом матче им повезло, во втором — нам. Сегодня нам не то что повезло, просто мы были заряжены на черновую работу», – сказал Игорь Никитин.

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