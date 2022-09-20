Андронов о 4 поражениях «Локомотива» в первых 6 играх: «Уверенности не было. Когда нет результата, так бывает»

высказался о старте «Локомотива» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

— Недавно Никитин после поражения жестко сказал на пресс‑конференции о том, что «в команде нет мужиков». Как игроки это восприняли?

— Ну, если мы проиграли, тут обижаться не на что. Мы же все в одной команде, которой нужен результат. Раз тренер так сказал, значит, в той игре так все и было.

— Вы согласны, что в первых матчах «Локомотиву» действительно не хватало игровой злости (ярославцы проиграли 4 из 6 первых матчей – прим. Sports.ru)?

— Уверенности не было. Когда нет результата, так бывает. Вроде и стараешься, но совершаешь оплошности.

— В матче с «Динамо» [3:1] уверенность к вам вернулась?

— Вы же видели. Мы работаем, идем путем, которому доверяем. Все в одной теме, на одной странице, – сказал нападающий .