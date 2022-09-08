Иглсон о Суперсерии-72: «На арене было около 1500 солдат. Один хватает меня за шею, другой – за голову, и они меня хорошенько бьют»

Алан Иглсон высказался об инциденте с милицией во время Суперсерии-72.

На 13-й минуте 3-го периода 8-го матча серии сборная Канады забила гол команде СССР, сравняв счет, но фонарь над воротами не зажгли. После этого Иглсон встал со своего места на трибуне, толкнув локтем милиционера.

«Я думаю, что у них было около 1500 солдат на арене. Думаю, солдаты подумали, что я какой-то дурачок. Один хватает меня за шею, другой хватает меня за голову, и они меня хорошенько бьют.

Думал, это конец, как вдруг Пит Маховлич, который был на льду, перепрыгивает через борт и приближается ко мне. А другие парни, которые не вошли в состав, такие, как Дэйл Тэллон, Билл Голдсуорти, , , ссорятся с армейскими парнями.

Они хватают меня, и Пит, огромный парень, несет меня по льду. А я трясу кулаком в сторону судьи на воротах», – сказал организатор Суперсерии-72.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года в Монреале, Торонто, Виннипеге, Ванкувере и Москве. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков .

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

Суперсерию-72 придумал величайший спортивный аферист: сидел за финансовые махинации, создал профсоюз игроков, чтобы обманывать их

Якушев о Суперсерии-72: «Иглсон чуть не подрался с милиционером, но его отпустили. Для канадцев это была психологическая победа»