Тардиф о Суперсерии-72: «В Северной Америке открыли для себя, что Россия и Европа могут конкурировать со звездами НХЛ»

Президент ИИХФ считает, что Суперсерия-72 оказала большое влияние на мировой хоккей.

«В мировом хоккее, особенно в Северной Америке, открыли для себя по итогам Суперсерии, что Россия и Европа могут конкурировать и со звездами НХЛ.

Речь идет о новом стиле игры и новых звездах, что оказало огромное влияние на весь хоккей», – сказал Люк Тардиф.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков .

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

Суперсерия-72. Оценки сборной СССР

«Что мы знали о сборной СССР: у них неважные коньки, плохонькие клюшки и шлемы. Мы не очень их уважали». Канадцы вспоминают Суперсерию