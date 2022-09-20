Морозов о низкой посещаемости: «Мы прожили два года с ограничениями. Люди нашли интересное времяпрепровождение в других сферах»

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Президент КХЛ прокомментировал ситуацию с низкой посещаемостью матчей.

«Что касается низкой посещаемости, то проблему мы видим.

Мы не поддерживаем никаких манипуляций с приписыванием лишних зрителей на бумаге. Последние два года мы прожили с ограничениями, которые сказали свое слово.

Люди не могли попасть на хоккей, нашли интересное времяпрепровождение в других сферах. Мы хотим привлечь их обратно на хоккей. Клубы работают над этим вопросом, мы смотрим вперед с оптимизмом.

В Москве хотим тенденции, когда дворцы будут отталкиваться от расписания лиги, а не мы будем подстраиваться.

В Москве нередко бывает, когда одновременно проходят по два матча. Тяжело разорваться.

Москва – специфический город, где много развлечений, большие расстояния. Возможно, поэтому люди тоже не ходят», – сказал Алексей Морозов.

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