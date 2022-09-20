Морозов о драках «Сочи» и «Авангарда»: «КХЛ не нужны спланированные заранее драки, это не хоккей. Драки приносят игрокам одни неприятности»

Президент КХЛ дал комментарий о массовых драках в играх между «Сочи» и .

21 сентября команды проведут матч в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

«Почему я должен поддерживать драки? Это все‑таки хоккей.

У нас команды стремятся забивать голы и побеждать. Именно это фиксируется в итоговом протоколе. А драки приносят игрокам одни неприятности. Зачинщики получают дисквалификации.

После того, как массовая драка произошла на предсезонке между и «Авангардом», мы предупредили клубы, что лига будет подробно рассматривать каждый такой эпизод, если он повторится в регулярном чемпионате КХЛ.

Если с первых минут начинается драка «пять на пять», то это не хоккей.

Я не считаю это хоккеем. Хоккей – это голы, передачи, победы. Да, и эмоции тоже. Но спланированные заранее драки нам не нужны», – сказал .

«Авангард» и «Сочи» начали матч с массовой драки – второй раз за лето. Это уже традиция Назарова