Ротенберг о Федотове в СКА: «На заборе всегда можно что-то написать. Очень сильный вратарь из Питера, но больше нечего прокомментировать»

ответил на вопрос о возможном переходе из ЦСКА в СКА.

Ранее появилась информация о том, что 25-летний голкипер достиг предварительной договоренности о подписании контракта с на несколько лет, после чего его сразу же обменяют в СКА на вратаря Александра Самонова.

– Как вы относитесь к слухам, что Иван Федотов может быть обменян на Александра Самонова?

– Всегда можно и на заборе что‑то написать. Ну что я могу сказать? Федотов – очень сильный вратарь.

Он нас обыграл в прошлом плей‑офф. Однозначно. Мы искали, как ему забить. Сначала бросали ему под блин, но потом он закрыл эту дырочку, и нам стало еще тяжелее.

Да, очень сильный вратарь – из Питера. Начинал в Финляндии. Мы желаем ему успехов, но больше нечего прокомментировать, – сказал главный тренер и вице-президент СКА.