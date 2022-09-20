Дмитрий Губерниев: «Есмантович должен думать о престиже российского спорта. Федотов очень пригодится родине в качестве хоккеиста»

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Дмитрий Губерниев ответил на высказывание президента ЦСКА Игоря Есмантовича.

«Используя риторику господина Есмантовича, скажу: такие, как Есмантович, как мне кажется, должны прежде всего думать о престиже российского спорта.

Вот я, например, думаю о стране и российском спорте – и выгоды никакой не ищу.

Мне кажется, что такие люди, как основной вратарь сборной Иван Федотов, призер Олимпиады и обладатель Кубка Гагарина, родине в качестве хоккеиста очень пригодится.

И мне странно, что в данной ситуации об этом не думают ни Есмантович, ни руководство ЦСКА, коль скоро оно не ведет переговоры с Федотовым.

Может быть, вся надежда у меня тогда будет на другие клубы, например, на петербургский СКА? Или на другие команды.

Если есть возможность каким‑то образом сохранить Федотова, чтобы он служил в спортроте и иметь возможность играть в хоккей – ее нужно использовать, и от этого наша большая и сильная спортивная страна только выиграет», – заявил комментатор «Матч ТВ».

Есмантович о Федотове и суде: «Удачи ему. Переговоров никаких не было, это ненужный пиар. Странно, что в него втягиваются селебрити журналистики вроде Губерниева»

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