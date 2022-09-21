Кудашов о большинстве «Динамо»: «Пазл пока не складывается. Но мы решим эту проблему»

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Алексей Кудашов высказался касательно игры «Динамо» в большинстве.

– Что с большинством у «Динамо»? 

– Пазл пока не складывается. Есть отдельные элементы, которые получаются, но всего единого пока что не выходит сложить. Но сколько мы работаем, я вижу, что перспектива не за горами. Мы решим эту проблему, уже назревает ее решение. Это опыт, без этого никуда.

Например, если мы возьмем Джиошвили, он играет у нас в большинстве, его первый сезон в КХЛ, и таких примеров много, много ребят, которые никогда не выходили на эти позиции, им их предстоит освоить.

– Все ли уже перепробовали в большинстве?

– Перепробовали многое, надо, наоборот, упрощать, сужать, на чем-то конкретном останавливаться, что мы сейчас и делаем, – сказал главный тренер московского «Динамо».  

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