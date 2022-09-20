Муранов о поражении от «Локомотива»: «Ярославцы злые вышли, все подборы забирали. У «Динамо» мало что получалось»

прокомментировал поражение от (1:3).

Матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялся в понедельник.

– Матч с «Локомотивом» получился очень тяжелым от начала до конца. Видимо, мы много эмоций на СКА отдали. Но пока это только начало сезона. Возможно, не все ребята еще в ритм вошли. Ничего страшного не произошло.

– «Локомотив» сегодня был предельно заряжен на победу?

– Видно было, что ярославцы злые вышли, все подборы забирали, у нас мало что получалось. Особенно в первом периоде.

– Вы напористо лезете на ворота в каждом матче. Что пока не получается?

– Самое обидное, что до ворот доезжаю, бросаю, а шайба туда заходить не хочет. Вот это единственная проблема. Все есть, а завершения нету. По воротам СКА шесть раз бросил и не забил.

Сегодня пас на пустые уже Игумнову отдавал, но передача не прошла. Чувствую, что чуть‑чуть осталось потерпеть и голы обязательно придут. Моментов много, надо забивать, – сказал нападающий московского клуба.