Дорофеев о США: «Жизнь дорогая, все дороже, чем в России. Инфляция особо не заметна, только цены на бензин увеличились»

Нападающий «Хендерсона» поделился впечатлениями от жизни в США.

– По России не скучали во время сезона?

– Во время рабочего процесса не было времени думать об этом. Но после окончания сезона хотелось поскорее прилететь домой, увидеться с родными.

Сложность есть в том, что английский язык особо не знаешь. Разговаривать немного тяжело, но с каждым днем у меня получается все лучше. Также я занимался с репетитором.

– Как вам жизнь в Америке, в Хендерсоне?

– Хендерсон – это практически Лас-Вегас, туда ехать 20 минут на машине. Вегас – красивый город, хотя в США я толком больше нигде и не был, исключая, конечно, поездки на матчи. Еще в Нью-Йорке побывал.

Главное впечатление – дорогая жизнь. В целом все дороже, чем в России.

– Инфляция в США сейчас заметна?

– Особо нет, только цены на бензин увеличились.

– Другие российские игроки говорят, что на зарплату АХЛ в Америке сложно прожить.

– Не сказать, что сложно, скорее это затрудняет жизнь. На зарплату АХЛ в чем-то приходится себя ограничивать, хотя и самую малость.

– Правда, что в Америке люди более дружелюбные?

– Там такой менталитет: могут поздороваться на улице и узнать, как дела. Но это потому, что здесь так учат с детства. Не думаю, что случайный прохожий будет действительно интересоваться твоими делами, – сказал нападающий системы «Вегаса».

АХЛ. Дорофеев стал лучшим бомбардиром фарма «Вегаса» с 52 очками в 63 матчах. Морозов дебютировал в игре с «Онтарио»