АХЛ. Дорофеев стал лучшим бомбардиром фарма «Вегаса» с 52 очками в 63 матчах. Морозов дебютировал в игре с «Онтарио»

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Иван Морозов дебютировал за фарм «Вегаса», Дорофеев стал его лучшим бомбардиром.

«Хендерсон» обыграл «Онтарио» (4:0) в заключительном матче регулярного чемпионата АХЛ

21-летний форвард «Силвер Найтс» Павел Дорофеев сделал 2 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром команды в сезоне с 52 (27+25) очками в 63 матчах. 

21-летний форвард Иван Морозов дебютировал в АХЛ. На его счету 1 бросок в створ и полезность «+2». 

Добавим, что защитник Даниил Мироманов завершил сезон с 40 (11+29) очками в 53 играх (3-й бомбардир клуба), а Максим Марушев набрал 19 (6+13) очков в 54 играх. 

В первом раунде Кубка Колдера «Хендерсон» сыграет с «Колорадо Иглс». Серия будет проходить до 3 побед. 

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