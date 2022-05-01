АХЛ. Дорофеев стал лучшим бомбардиром фарма «Вегаса» с 52 очками в 63 матчах. Морозов дебютировал в игре с «Онтарио»

Иван Морозов дебютировал за фарм , Дорофеев стал его лучшим бомбардиром.

«Хендерсон» обыграл «Онтарио» (4:0) в заключительном матче регулярного чемпионата .

21-летний форвард «Силвер Найтс» сделал 2 результативные передачи. Он стал лучшим бомбардиром команды в сезоне с 52 (27+25) очками в 63 матчах.

21-летний форвард Иван Морозов дебютировал в АХЛ. На его счету 1 бросок в створ и полезность «+2».

Добавим, что защитник Даниил Мироманов завершил сезон с 40 (11+29) очками в 53 играх (3-й бомбардир клуба), а Максим Марушев набрал 19 (6+13) очков в 54 играх.

В первом раунде Кубка Колдера «Хендерсон» сыграет с «Колорадо Иглс». Серия будет проходить до 3 побед.