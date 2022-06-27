Коул о внимании Маккиннона к питанию: «Он не сдерживался с некоторыми. Говорил: «Ты толстый. Перестань есть дерьмо»

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Йэн Коул заявил о строгом отношении Нэтана Маккиннона к питанию.

«В команде были ребята, с которыми он не сдерживался. Он говорил: «Ты толстый. Перестань есть дерьмо».

Если говорить в его защиту, то он не ошибается. Нэтан просто прямолинейный и честный. Он такой: «Мне плевать. Это правда». И так получается в 99% случаев», – рассказал бывший защитник «Колорадо».

Также Коул поделился мыслями о роли Маккиннона в прогрессе защитника Кэйла Макара.

26-летний Маккиннон выиграл свой первый Кубок Стэнли вместе с «Эвеланш», победив «Тампу» в финальной серии (4-2).

Говоря о праздновании успеха «Колорадо», нападающий предположил, что может растолстеть.

Как «Колорадо» сделал это: Беднар перехитрил Купера, вложился в концовку и уничтожил нападение «Тампы»

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