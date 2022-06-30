Массажист «Колорадо» о Маккинноне: «Он как будто второй капитан. Когда проигрываем, говорит: «Ребята, не ссыте. Перестроимся и сделаем их»

Массажист «Колорадо» в интервью Sports.ru рассказал об игроках «Эвеланш».

– Кто для вас открытие сезона в составе «Колорадо»?

– Из ветеранов – Кадри. Его прессуют, осуждают, называют грязным игроком, но даже под таким давлением он отлично сыграл. Решающие матчи с «Тампой» провел со сломанным пальцем (железка в нем до сих пор торчит). Я сделал ему 15 сеансов на руке, и он быстро вернулся.

Кстати, – тоже с переломом. И выскочил на лед еще раньше. Целеустремленный парень.

Также радует защитник . Мы много общаемся, он даже начал учить русский. Уже говорит: «Привет, друг, как дела, как сам? Давай-давай».

Выделю и немца . Не так результативен, но работает на тренировках дольше всех. В четвертой игре плей-офф с «Сент-Луисом» он не участвовал и после первого периода пришел на массаж. Мы проигрывали 0:1, а тут вдруг раззабивались – одна, вторая, третья, четвертая.

Он так обрадовался! В следующих матчах это сработало еще пару раз. Нико приходил ко мне – и наши забивали.

– Зачем Мэнсону русский язык?

– Ему интересно. Он каждый день узнает новые слова и уточняет: «Я правильно сказал? Без акцента?» Иногда даже перед играми – например, перед финалом. Говорит: «Джей, я не хочу думать о матче, нервничать, переживать. А когда ты учишь меня русскому, я отвлекаюсь. После этого готов к игре».

– Как себя ведет ?

– В команде он как будто второй капитан. Когда проигрываем, говорит: «Ребята, не ссыте. Перестроимся и сделаем их». При мне он никогда никого не ругал. Всегда на позитиве.

Но может и сказать кому-то: «Зачем это ешь? Не надо. В хоккее это не поможет». Или: «Чего сидишь? Пойди растянись – игра же сегодня».

– У кого в «Колорадо» лучшее чувство юмора?

– У Эрика Джонсона. Однажды я массировал его и попросил ответить с моего телефона Рантанену: «Напиши Микко, что он может прийти ко мне в 8:30». А Эрик написал совсем другое (даже не проси это цитировать). Прочитав сообщение, Рантанен подумал, что я сошел с ума.

Микко, кстати, тоже приколист. В отличие от Арттури Лехконена. Тот – скромняга, молчун. После его победного гола «Эдмонтону» все так радовались, что вышли в финал, а он тихо сидел и ел йогурт, – сказал Евгений Халецкий.

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