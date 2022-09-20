Есмантович о Федотове и суде: «Удачи ему. Переговоров никаких не было, это ненужный пиар. Странно, что в него втягиваются селебрити журналистики вроде Губерниева»

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Игорь Есмантович пожелал вратарю Ивану Федотову удачи в суде по поводу призыва. 

В июле бывший вратарь ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы. Вскоре он был отправлен на Северный флот. 

Вчера стало известно, что рассмотрение дела вратаря могут перенести из-за болезни судьи. 

«Желаю ему удачи. Для меня новость, что он что-то оспаривает в суде. Все идет своим чередом, но я за делом не слежу.

Что касается слухов о контракте с ним, то никаких переговоров не было. Иван служит в вооруженных силах. Не понимаю, кто и для чего это все раздувает. Это ненужный пиар, который только усугубляет и увеличивает слухи вокруг Ивана.

Первая моя реакция о подписании контракта – удивление высшей категории.

Странно, что в этот пиар втягиваются селебрити журналистского цеха вроде Дмитрия Губерниева. С нами никто не связывается, сами говорят, что считают нужным. Сегодня это, видимо, кому-то выгодно», – сказал президент ЦСКА

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