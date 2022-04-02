Прерывается рекордная серия Йэндла из 989 игр без пропусков в НХЛ. Защитника оставили в запасе в матче с «Торонто»

Рекордная серия Кита Йэндла в НХЛ без пропущенных матчей будет завершена.
Американский хоккеист «Филадельфии» по решению тренера не сыграет в матче регулярного чемпионата против «Торонто».
Майк Йео сообщил, что Йэндл не примет участие в игре, что означает завершение его рекордной серии из 989 матчей в лиге без пропусков.
В пятницу хоккеист провел тренировку после болезни, но работал в четвертой паре защитников.
На данный момент Йэндл является рекордсменом НХЛ по количеству матчей без пропусков – 989. Он не пропускал матчи регулярного чемпионата с 22 марта 2009 года.
Второе место в этом списке занимает Фил Кессел – 968 сыгранных матчей подряд.