Прерывается рекордная серия Йэндла из 989 игр без пропусков в НХЛ. Защитника оставили в запасе в матче с «Торонто»

Теги Филадельфия Торонто Фил Кессел Кит Йэндл НХЛ Майк Йео Хоккей

Рекордная серия Кита Йэндла в НХЛ без пропущенных матчей будет завершена.

Американский хоккеист «Филадельфии» по решению тренера не сыграет в матче регулярного чемпионата против «Торонто».

Майк Йео сообщил, что Йэндл не примет участие в игре, что означает завершение его рекордной серии из 989 матчей в лиге без пропусков.

В пятницу хоккеист провел тренировку после болезни, но работал в четвертой паре защитников.

На данный момент Йэндл является рекордсменом НХЛ по количеству матчей без пропусков – 989. Он не пропускал матчи регулярного чемпионата с 22 марта 2009 года.

Второе место в этом списке занимает Фил Кессел – 968 сыгранных матчей подряд.

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