Кессел провел одну смену против «Детройта», продлив серию матчей подряд без пропусков, и уехал, чтобы не пропустить рождение ребенка

провел 956-й матч в подряд без пропусков.

Форвард «Аризоны» вышел на лед в гостевой игре с (9:2), чтобы не прерывать серию, после чего уехал в Финикс.

Ему удалось продлить свою серию матчей без пропусков в регулярных чемпионатах до 956. По этому показателю он идет на третьем месте в истории НХЛ.

Второе место занимает Дуг Джарвис (964 матча в период с 1975 по 1987 годы). Рекорд принадлежит защитнику «Филадельфии» (978 матчей, серия продолжается).

Кессел провел всего одну смену (30 секунд) в игре с «Детройтом», после чего покинул площадку и отправился в аэропорт.

Команда организовала для него чартерный рейс, чтобы он мог вернуться в Финикс и не пропустить рождение своего первого ребенка.