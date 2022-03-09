Кессел провел одну смену против «Детройта», продлив серию матчей подряд без пропусков, и уехал, чтобы не пропустить рождение ребенка

Фил Кессел провел 956-й матч в НХЛ подряд без пропусков.
Форвард «Аризоны» вышел на лед в гостевой игре с «Детройтом» (9:2), чтобы не прерывать серию, после чего уехал в Финикс.
Ему удалось продлить свою серию матчей без пропусков в регулярных чемпионатах до 956. По этому показателю он идет на третьем месте в истории НХЛ.
Второе место занимает Дуг Джарвис (964 матча в период с 1975 по 1987 годы). Рекорд принадлежит защитнику «Филадельфии» Киту Йэндлу (978 матчей, серия продолжается).
Кессел провел всего одну смену (30 секунд) в игре с «Детройтом», после чего покинул площадку и отправился в аэропорт.
Команда организовала для него чартерный рейс, чтобы он мог вернуться в Финикс и не пропустить рождение своего первого ребенка.