Новиков о Радулове: «Лезет в пекло так же, как в НХЛ. Он имел право стоять в стороночке, хоккеист такого уровня вернулся в КХЛ и показывает мужество»

оценил игру нападающего .

– «Ак Барс» не реализовал ни одной из двадцати девяти своих попыток в большинстве. В чем состоит проблема команды Олега Знарка и как ее решить?

– В «Ак Барсе» есть игроки мирового уровня для реализации большинства, это факт. Но самое интересное в том, что есть соперник, который даже в меньшинстве не хочет пропускать. Вратари других команд знают, как играют казанские лидеры. Стало очень сложно на любом уровне.

Была великая Олимпиада 1976 года, когда Лутченко, Шадрин и Ляпкин выстояли втроем против пятерых чехов, когда наша команда проигрывала им со счетом 0:2. Говорят, что против троих легко забить. Но это же другое.

Меня удивил Радулов. С его авторитетом он может в большинстве встать на какую-то точку в большинстве и сказать: «Вы мне дайте, а я забью». Но Радулов забрасывает шайбы с позиций, с которых он забивал в НХЛ. То есть он перенес в свою североамериканскую манеру игры.

Александр удивил меня тем, что точно так же, как и в , он и здесь лезет в пекло. Я не знаю, насколько его хватит, но он шел туда, где летит шайба и может быть больно.

Радулов имел право стоять в стороночке и ждать, когда ему отдаст Шипачев. Но нет, он другим игрокам показывает пример. Хоккеист такого уровня вернулся в КХЛ и показывает мужество. Наверное, он еще не в лучшей форме, потому что сейчас только начало чемпионата.

Но он постоянно находится там, где шайба. А ведь она может и в него попасть. Вот это приятно. Довелось посмотреть вживую его матч со «Спартаком», за что, конечно, большое спасибо московскому клубу, – сказал заслуженный тренер России.