Генменеджер «Ак Барса» о Радулове: «У него энергии больше, чем у 20-летнего. Заряжает всех»

Марат Валиуллин считает, что заряжает «Ак Барс» энергией.

– Кто-то считает его приглашение большим риском, так как прошлый сезон в НХЛ у него получился неудачным, а до этого у него была серьезная травма.

– Александр полностью здоров. Он заряжает энергией команду в раздевалке и на льду. В недавнем двустороннем матче его команда проигрывала 0:4, а в итоге победила 5:4. Его задор никуда не делся.

Мы же не знаем всех нюансов прошлого сезона в НХЛ. Как его тренер использовал, куда ставил, может, какие-то психологические моменты были. Он игрок с большой буквы. Уверен, что Александр полностью вольется в структуру нашего клуба.

Это и для большой плюс. У него энергии больше, чем у 20-летнего. Заряжает всех. А по физической готовности в зале и на льду он никому не уступает.

– Как началось общение с Радуловым по переходу в «Ак Барс»?

– Мы отслеживали рынок игроков. Знали, что контракт Радулова в НХЛ заканчивается. Видели, что в плане статистики у него не идет, просматривали его игры, общались с его представителями. Все условия были оговорены. Мы просто ждали от него ответа. Когда сезон в НХЛ завершился, мы позвонили ему, сказали о нашей заинтересованности и договорились о встрече в Москве.

Когда мы встретились в Москве, то спросили, что он думает о переходе в . Александр ответил: «А зачем я тогда вас позвал? Я согласен!» Мы подписали с ним соглашение. Оно вступило в силу, когда в июле закончился его контракт в с , – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».