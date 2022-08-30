Юрий Новиков: «Сейчас все команды похожи друг на друга, страсти не хватает. Радулов может стать прожектором перестройки»

Теги Ак Барс Александр Овечкин Александр Радулов Юрий Новиков КХЛ Хоккей

Юрий Новиков поделился мнением об Александре Радулове.

«Напряжение в хоккее упало, его надо возвращать. Раньше хоккеисты отличались страстью. В этом плане возвращение Радулова на руку лиге. Лампочка хоккейная должна превратиться в прожектор, чтобы Радулов показывал пример всем.

Чем велик Овечкин? Он велик как пример.

Понятно, что у Радулова и травмы, и возраст, но все равно, если заставить себя быть этим энергетиком, это будет самое важное, что мы от него получим. Не голы, я не жду от него голов или очков. А страсть, с которой он зажигает, показывает ее молодым ребятам. Он для этого лиге нужен, а не кубки выигрывать.

У нас таких хоккеистов не так много. Они штучные. Сейчас все команды похожи друг на друга, страсти не хватает. Радулов может стать прожектором перестройки», – считает заслуженный тренер России.

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