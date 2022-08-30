Юрий Новиков: «Сейчас все команды похожи друг на друга, страсти не хватает. Радулов может стать прожектором перестройки»

поделился мнением об .

«Напряжение в хоккее упало, его надо возвращать. Раньше хоккеисты отличались страстью. В этом плане возвращение Радулова на руку лиге. Лампочка хоккейная должна превратиться в прожектор, чтобы Радулов показывал пример всем.

Чем велик Овечкин? Он велик как пример.

Понятно, что у Радулова и травмы, и возраст, но все равно, если заставить себя быть этим энергетиком, это будет самое важное, что мы от него получим. Не голы, я не жду от него голов или очков. А страсть, с которой он зажигает, показывает ее молодым ребятам. Он для этого лиге нужен, а не кубки выигрывать.

У нас таких хоккеистов не так много. Они штучные. Сейчас все команды похожи друг на друга, страсти не хватает. Радулов может стать прожектором перестройки», – считает заслуженный тренер России.