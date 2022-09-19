Хмелевски о «Салавате»: «Не ожидал увидеть баню в раздевалке. Мне понравилось париться, помогает расслабиться и восстановиться»

Нападающий рассказал, что его удивило в Уфе.

– В Уфе меня удивило, что у нас есть большая баня. В Северной Америке ее вообще не всегда встретишь. А здесь очень большая и красивая. Вообще не ожидал ее увидеть в раздевалке.

Мне понравилось париться, но потом устал от жары и вышел, не привык к такому.

Это очень здорово помогает расслабиться, восстановиться. Когда вернусь в Америку, надо будет построить баню себе.

– То есть у тебя в Америке дом?

– Да, мы живем с семьей за городом. Правда, вместе проводим только три месяца после сезона – не так много времени.

Потом начинается зал, лед, тренировки. Но приятно приезжать и быть с семьей. Когда собираемся вместе, это очень ценно, – сказал нападающий уфимского клуба в интервью Sports.ru.

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