Хохлачев о поведении Радулова: «Спартак» не обращал внимание на провокации, играл в свой хоккей»

подвел итоги матча с (1:4).

– «Спартак» начал резво, уверенно, потом вдруг посыпался. В чем причина?

– Мы не посыпались, просто пропустили обидные голы и не реализовали свои моменты. А так игра была равная.

– играл ярко не только в плане результативности, но и поведения – с его участием было несколько стычек. Обратили внимание на это?

– Нет, мы не обращали внимание на провокации, играли в свою игру. Не о чем здесь говорить.

– У «Ак Барса» было много зацепов, на которые судьи не свистели. Как понять, где фол, где не фол?

– Много глупых удалений было с нашей стороны, соперник тоже удалился.

Они реализовали свои моменты, мы – нет. Надо забыть эту игру и готовиться к следующей. Она у нас снова с «Ак Барсом», только теперь в Казани.

– В чем нужно прибавить в следующей игре?

– В реализации моментов надо прибавить, и все будет нормально, – сказал нападающий .