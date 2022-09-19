Мифтахов о том, в чем «Ак Барсу» надо прибавлять: «Отрабатываю вратарские моменты, думаю о них. Я же не пойду голы забивать»

прокомментировал победу в матче против (4:1).

– Положительные впечатления от матча. Одержали гостевую победу – самое главное.

– Обидно было пропустить гол в самом конце?

– Пропускать всегда неприятно, но главное, что мы выиграли.

– Опишите подробнее момент с пропущенной шайбой.

– Сначала вижу игрока с шайбой, потом он готовится бросать, а передо мной возникает другой игрок. Сам момент броска я не видел, даже не знаю, как он попал.

– набирает обороты, идет вторым на «Востоке», хотя главный тренер говорит, что это совсем не ваша игра. В чем еще надо прибавлять команде?

– Тренеру виднее. Всегда есть в чем расти, над чем работать. Готовимся дальше. Думаю, тренеры разберутся, над чем нужно еще потрудиться.

У меня есть вратарские моменты, которые я отрабатываю, думаю о них. Я же не пойду голы забивать, – сказал голкипер «Ак Барса».