Миронов об игроках, выменянных у СКА на Никишина: «Ребята стараются, но нужно время. Будем терпеть, давать шанс»

Теги СКА Спартак Борис Миронов КХЛ Герман Рубцов Чемпионат.com Никита Седов Павел Кукштель Максим Кровяков Никита Чибриков Федор Свечков Хоккей

Борис Миронов оценил хоккеистов, перешедших в «Спартак» в результате обмена со СКА.

31 июля московский клуб обменял Александра Никишина в СКА на Федора СвечковаНикиту Чибрикова, Никиту Седова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова.

Кроме того, к клубу перешли права на Михаила Мальцева, Ивана Морозова, Кирилла Марченко, а также Германа Рубцова, который подписал контракт со «Спартаком» в августе.

«Молодые игроки, пришедшие после обмена Никишина? Что бы я ни говорил, ребята стараются. Ясно, что перспективные, талантливые.

Сами понимаете, чтобы играть в КХЛ, надо быть хорошим на всех уровнях. Не только на том, что тебя высоко выбрали на драфте. По самоотдаче, нужно приносить пользу команде.

Ребята стараются, ничего не могу сказать. Но нужно время. Непросто, когда человек резко переходит из третьего в шестой класс. Ждем, даем шанс набираться опыта. Будем терпеть, давать шанс», – сказал главный тренер «Спартака».

Обмен-блокбастер в КХЛ: Никишин – в СКА, у «Спартака» – 5 (!) молодых игроков и права еще на четверых

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