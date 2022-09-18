Защитник «Динамо» Зайцев о Яшкине и СКА: «У них много габаритных игроков, которые лезут на пятак»

Защитник «Динамо» Егор Зайцев высказался об игре против СКА.
Бело-голубые уступили армейцам (2:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
— Тяжело играть против Яшкина?
— В силовой борьбе, конечно, тяжело — он же здоровый парень. А в остальном… Ну вот в чем еще?
— Дмитрий постоянно лезет на пятак. И как раз этим доставляет защитникам много хлопот.
— У СКА много габаритных игроков, которые лезут на пятак. Яшкин, конечно, это хорошо умеет делать. Но он был два года назад в «Динамо», на тренировках он тогда тоже на пятак лез, и мы к этому привыкли, – сказал Зайцев.