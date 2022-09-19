Соркин о голе в матче с «Сочи»: «Почувствовал, что начал падать. Похоже, подножка была. Решил, что надо бросать»

Максим Соркин прокомментировал свой гол в матче против «Сочи» (5:2).
– Бежал на ворота, хотел вылезти на пятак, но почувствовал, что начал падать, там, похоже, подножка была. Решил, что надо бросать. Целился вратарю между щитков и попал. Все получилось удачно.
– Как вам играется в этом сезоне без Александра Попова? Он вам много помогал в прошлом чемпионате?
– Сложно сказать, конечно, мне Саши немного не хватает, мы же привыкли друг у другу. Но в хоккее партнеры часто меняются. В каждом матче такое случиться может.
– Не скучаете по нему?
– Бывает, мы иногда переписываемся, все нормально.
– Хотели бы, чтобы Попов еще хотя бы один сезон провел в ЦСКА?
– Лично я хотел бы. Но это уж как Саше здоровье позволит и как он сам решит, – сказал нападающий ЦСКА.