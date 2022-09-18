Знарок на вопрос об игре Шипачева: «Хотите, чтобы я сказал про Шипу что-то не то? Сами провоцируете»

прокомментировал победу в матче против «Спартака» (4:1).

– Мы пока ищем свою игру. Всех с победой.

– Что в вашем понимании «наша игра»?

– Это еще не наша игра. В моем понимании наша игра – это четкий пас, хорошая игра в зоне атаки, большинство. Очень много всего.

– Сколько времени нужно еще, чтобы найти эту самую игру?

– Мы потихоньку перестраиваемся. Думали, что все будет гладко, но пока нет.

– Как вы оцените Семенова, который набрал уже 9 очков?

– Как я могу плохо его оценить, конечно, только хорошо. Мне не очень понятен вопрос.

– А что скажете об игре его звена?

– Они забивают практически каждую игру, думаю, мы хорошо их оцениваем.

– У Шипачева по-прежнему не идет игра. Вы не переживаете за его игру?

– У него все впереди. Если вы думаете, что он не переживает за это, то это не так. Он сильно переживает. Думаю, все будет хорошо. Вадим – мастер.

– Мы все переживаем, может быть, лишний раз подстегнуть его хотим.

– Хорошо, а зачем вы тогда такие вопросы задаете? Вы хотите, чтобы я сказал про Шипу что-то не то? Сами задаете и провоцируете.

– Расстроились, что «сухарь» уплыл за 17 секунд?

– Всегда на скамейке говорится, что в конце нужно помочь вратарю, но так получилось. Он здорово отыграл, выручал нас во многих моментах. Думаю, у нас два очень хороших вратаря, – сказал главный тренер .