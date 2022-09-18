Знарок на вопрос об игре Шипачева: «Хотите, чтобы я сказал про Шипу что-то не то? Сами провоцируете»

Олег Знарок прокомментировал победу в матче против «Спартака» (4:1).
– Мы пока ищем свою игру. Всех с победой.
– Что в вашем понимании «наша игра»?
– Это еще не наша игра. В моем понимании наша игра – это четкий пас, хорошая игра в зоне атаки, большинство. Очень много всего.
– Сколько времени нужно еще, чтобы найти эту самую игру?
– Мы потихоньку перестраиваемся. Думали, что все будет гладко, но пока нет.
– Как вы оцените Семенова, который набрал уже 9 очков?
– Как я могу плохо его оценить, конечно, только хорошо. Мне не очень понятен вопрос.
– А что скажете об игре его звена?
– Они забивают практически каждую игру, думаю, мы хорошо их оцениваем.
– У Шипачева по-прежнему не идет игра. Вы не переживаете за его игру?
– У него все впереди. Если вы думаете, что он не переживает за это, то это не так. Он сильно переживает. Думаю, все будет хорошо. Вадим – мастер.
– Мы все переживаем, может быть, лишний раз подстегнуть его хотим.
– Хорошо, а зачем вы тогда такие вопросы задаете? Вы хотите, чтобы я сказал про Шипу что-то не то? Сами задаете и провоцируете.
– Расстроились, что «сухарь» уплыл за 17 секунд?
– Всегда на скамейке говорится, что в конце нужно помочь вратарю, но так получилось. Он здорово отыграл, выручал нас во многих моментах. Думаю, у нас два очень хороших вратаря, – сказал главный тренер «Ак Барса».