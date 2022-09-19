Кожевников о сборной России в Кубке мира: «Потихоньку будем входить во все виды спорта. Думаю, к этому и придут»

Теги Сборная России по хоккею Кубок мира Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников оценил возможное участие сборной России в Кубке мира-2024 в нейтральном статусе.

«Мы-то знаем, что это наша команда. Хотя бы так допускают, вполне нормально. Все равно будут играть в красных или белых майках. Будем болеть за своих. Это уже хорошо. Потихоньку будем входить во все виды спорта. Знаю, что пока это разговоры, но думаю, что к этому и придут.

Финские СМИ считают, что их сборная должна отказаться от участия, если там будет играть Россия? Не думаю, что это скажется. Все будет зависеть от организаторов», — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные