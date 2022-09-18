Сушинский о Кубке мира: «НХЛ все равно на политическую ситуацию. С помощью сборной России они смогут больше заработать»

высказался о возможном допуске сборной России на Кубок мира-2024.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига хотела бы найти вариант, при котором российские игроки смогут принять участие в турнире.

«Я ожидал, что нашу сборную по хоккею допустят до Кубка мира 2024 года. В НХЛ большой бизнес, они зарабатывают деньги и им все равно на политическую ситуацию.

– хорошая команда, с помощью которой они смогут больше заработать, поэтому они и позвали нас на турнир. Надеюсь, что на этот поступок посмотрят федерации других видов спорта и примут верное решение. Я всегда говорил, что спорт должен быть вне политики», – сказал бывший игрок сборной России.