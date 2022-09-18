Дэйли об участии российских игроков в Кубке мира: «Конечно, нам бы этого хотелось»

высказался касательно участия российских игроков в Кубке мира-2024.

«Конечно, нам бы этого хотелось, и я думаю, нашим российским игрокам хотелось бы этого.

Поэтому мы, безусловно, хотели бы согласовать их каким-то надежным способом», – сказал заместитель комиссионера НХЛ в интервью ESPN.

Как отметил журналист ESPN Грег Вышински, это может означать, что будет принят олимпийский подход к вопросу, при котором российские игроки выступят, но без флага и названия страны.

Если Россия сыграет на Кубке мира-2024 – это будет единственный топ-турнир для русского спорта и последний для нынешних звезд НХЛ