Дэйли об участии российских игроков в Кубке мира: «Конечно, нам бы этого хотелось»

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Билл Дэйли высказался касательно участия российских игроков в Кубке мира-2024.

«Конечно, нам бы этого хотелось, и я думаю, нашим российским игрокам хотелось бы этого.

Поэтому мы, безусловно, хотели бы согласовать их каким-то надежным способом», – сказал заместитель комиссионера НХЛ в интервью ESPN.

Как отметил журналист ESPN Грег Вышински, это может означать, что будет принят олимпийский подход к вопросу, при котором российские игроки выступят, но без флага и названия страны.

Если Россия сыграет на Кубке мира-2024 – это будет единственный топ-турнир для русского спорта и последний для нынешних звезд НХЛ

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