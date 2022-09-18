Федоров о драке Гуськова с Крощинским: «Матвей практически провел 12-раундовый бой. Надо отдать ему должное, он заступился за партнера»

прокомментировал победу в матче против (5:2).

– Много моментов по игре понравились. Мы сделали правильные выводы, тренировочный процесс в преддверии сегодняшнего матча тоже понравился. Ребята услышали наши пожелания.

Соперник был очень быстр, мы предупреждали ребят, что понадобится много двигаться, быстро принимать решения, особенно с шайбой. Сыграли во всех трех зонах в большинстве моментов правильно.

– Вам не досадно за две шайбы, которые вы пропустили в третьем периоде?

– Согласен, мы бы не хотели эти голы пропускать. Но надо отдать должное сопернику, он продолжал прессинговать, давить. Хотелось бы всухую провести матч, мы стремимся к тому, чтобы играть все 60 минут.

– Как считаете, Абрамов прогрессирует? Он забивает в этом сезоне трудные и красивые голы.

– Он забивал такие голы и в прошлом сезоне. Я надеюсь, что он прогрессирует, рад, что со стороны так смотрится. Мы с Виталием продолжаем работать над определенными факторами. Поскольку Виталий усердно работает, у него многое получается.

– Как чувствует себя Матвей Гуськов после драки?

– Матвей практически провел 12-раундовый бой. Он был на льду целую смену, после чего еще и подрался. Он чувствует себя хорошо, отдал все силы, но Федор Крощинский помощнее и, возможно, не так устал в этой смене. Надо отдать должное Матвею, он заступился за партнера, это часть игры. Есть синяки и шишки, не без этого.

– Есть ли какие-то новости по Александру Попову? Как считаете, мог бы он еще сезон провести на уровне ЦСКА?

– Новостей по Саше у меня немного. Я уверен, он думает, что может играть. Вопрос в здоровье. Я считаю, что после такого отличного сезона, если Саша закончил карьеру, это будет отличная нота для завершения. Это пример нам всем. Хочу пожелать здоровья и посмотреть со стороны на себя, подумать, что он хочет делать дальше, – сказал главный тренер .