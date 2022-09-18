Назаров о 2:5 от ЦСКА: «Хромала реализация. Нужно вернуться к азам, вспомнить, что мы делали хорошо»

высказался после матча против (2:5).

– Играли третий матч на выезде, но скорости понравились. Хромала реализация. Когда нашли ключ к воротам, было уже поздно. Нужно вернуться к азам, вспомнить, что мы делали хорошо, пытаться забивать в первом периоде и вести в счете. Это наша проблема – просыпаемся, когда уже проигрываем.

– Два гола, которые забил в третьем периоде, насколько важны для уверенности команды?

– Безусловно, важны. Во-первых, период не проиграли, а могли даже выиграть. Ребята молодцы, не сдались. Тяжело играть здесь, ЦСКА – мастеровитая команда. Сопротивлялись как могли, отдавались, но этого мало. Нужно добавлять, вытаскивать все из себя, настраивать свой организм выкладываться с первых минут как в обороне, так и в атаке.

– Кто виноват в эпизоде с первым пропущенным голом, вы разобрались?

– Разобрались. Один крикнул, другой не услышал, такое случается. Но это не ключевой гол. Третьяк держал оборону половину игры, но мы не смогли забить.

– Можете объяснить ротацию звеньев по ходу матча?

– Секрета нет, мы перешли на игру в три звена. Четвертое звено пытается помогать на лавке, чем может. А если серьезно, пытались поднять темп. Где-то нам это удавалось. Я пытался наложить наше первое звено на четвертое звено соперника. Это иногда получалось, но забить не могли.

– В концовке была драка и редкий случай, когда не ваша команда была ее инициатором. Вы не были удивлены?

– Не удивлен. Там был игровой момент, ребята из ЦСКА с этим не согласились. Мы всегда готовы ответить.

– В чем секрет Дмитрия Завгороднего? Он забивает второй матч подряд, активно и здорово играет.

– Завгородний до отъезда в Америку подавал очень большие надежды в «Авангарде». После неудачной поездки мы пытаемся его реанимировать. Пока забил два гола, нам этого мало. Радуемся его двум шайбам.

– сегодня тоже забил. Как оцените это приобретение?

– Это квалифицированный защитник. Но мало забиваем голов, поэтому пока не могу вам подробнее рассказать, – сказал главный тренер «Сочи».