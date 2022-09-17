Виктор Козлов: «У «Салавата» непростой период, все немного нервничают. Отсюда идут удаления»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре с «Адмиралом» (1:2 ОТ).
– Мы хорошо начали. Забили в большинстве. Во втором периоде случился момент, когда «Адмирал» перехватил инициативу, мы пропустили. Хорошо, что выстояли в конце. Но не разобрались в овертайме.
– Почему не играл Коледов, у него травма?
– Да, у него травма.
– Как оцените удаления Хмелевски?
– Он удаляется, перехлестывают эмоции. Сейчас идет непростой период, все немного нервничают. Все хотят выиграть. Отсюда идут удаления, – отметил Козлов.
«Адмирал» обыграл «Салават» в 2 матчах подряд. У Уфы серия поражений из 3 игр с разницей шайб 2:7